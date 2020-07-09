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Красноярский край продлил особый режим до 9 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Власти в Красноярском крае продлили режим ограничений в работе предприятий до 9 августа, но разрешили работать летним кафе, сообщается на сайте правительства региона.

На 8 июля в Красноярском крае заразились коронавирусом 9,9 тысячи человек, умерли 181, выздоровели 5,7 тысячи человек.

До 9 августа в крае приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и иных подобных объектов.

С 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам (верандам, террасам) при стационарных предприятиях общественного питания – кафе, ресторанах, барах, столовых. Обязательным условием работы является соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей.

Обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра в общественных местах и использование масок в общественном транспорте, на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами.

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