Фильм дня: «21 грамм»

Фильм «21 грамм» рассказывает о трех отдельных персонажах, судьбы которых переплетаются в результате трагического стечения обстоятельств.

США, 2003 год, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, 16+

В главных ролях: Шон Пен, Наоми Уоттс и Бенисио Дель Тора.

В центре сюжета наркоманка Кристин Пек, бывший заключенный Джек Джордан и математик Пол Риветс, который тяжело болен. Как только Кристин завязывает с пагубной привычной и находит счастье в семье, в ее жизни происходит трагедия, к которой оказывается причастен Джек. Эта же трагедия становится выходом из ситуации для Пола Риветса.

В основу идеи фильма легли исследования доктора Дункана МакДугалла, проведенные в начале 20 века. МакДугалл взвешивал пациентов, находящихся при смерти, до и после фактической кончины, пытаясь доказать, что душа материальна и можно узнать ее вес. Хоть результаты исследований были противоречивы, в умах обывателей закрепилась мысль — душа человека весит 21 грамм.

Цитата из фильма:



«Говорят, что каждый человек в момент смерти теряет 21 грамм. Столько весит горстка монет в пять центов, плитка шоколада, птица колибри. Независимо от того, боитесь вы смерти или нет, она приходит, и в этот момент ваше тело становится на 21 грамм легче. Быть может, это вес человеческой души?»

Фильм «21 грамм» был представлен на «Оскар» в двух номинациях — за лучшую женскую роль (Наоми Уоттс) и за лучшую мужскую роль второго плана (Бенисио Дель Тора). А на Венецианском фестивале всех исполнителей главных ролей признали «лучшими». Шоу Пену достался Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а Уоттс и Дель Тора удостоились приза зрительских симпатий.