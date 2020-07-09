Terraria обошла The Witcher 3 в Steam

Игра Terraria обошла The Witcher 3 и оказалась на втором месте в обновленном рейтинге лучших игр в Steam, сообщается на сайте сервиса.

На первом месте находится игра Valve — Portal 2 с результатом 8.80. Игроки оставили игре 220 тысяч отзывов. Следом за ней Terraria с оценкой 8.79. Ей игроки оставили 557 тысяч оценок, что является абсолютным рекордом среди игр в топ-50. Игра The Witcher 3 смогла попасть только на третье место этого рейтинга.

Terraria — компьютерная инди-игра в жанре приключенческой песочницы, разработанная американской студией Re-Logic. Была выпущена в 2011 году для компьютеров Microsoft Windows с распространением через систему цифровой дистрибуции Steam.