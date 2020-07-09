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Двое туристов погибли от удара молнии в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Эту фотографию сделала участница русской Википедии Mariluna. Другие фотографии см. здесь. / CC BY-SA 3.0

Молодые мужчины погибли от удара молнии в дерево в урочище вершины реки Харатас в Хакасии, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 3 июля двое мужчин 35 и 36 лет приехали отдыхать в таежную местность в районе села Усть-Бюрь Усть-Абаканского района, но не вернулись и не вышли на связь.

Их тела нашли на участке местности в урочище вершины реки Харатас в 120 километрах от села Усть-Бюрь. Предположительно, гибель туристов наступила в результате поражения ударом молнии. Тела погибших были около дерева, на котором были следы разряда молнии, иных повреждений при внешнем осмотре не выявлено.

Назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти туристов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Топ комментариев

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Иркут 69

Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...

DYNAMO7294

Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...