Двое туристов погибли от удара молнии в Хакасии

Молодые мужчины погибли от удара молнии в дерево в урочище вершины реки Харатас в Хакасии, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 3 июля двое мужчин 35 и 36 лет приехали отдыхать в таежную местность в районе села Усть-Бюрь Усть-Абаканского района, но не вернулись и не вышли на связь.

Их тела нашли на участке местности в урочище вершины реки Харатас в 120 километрах от села Усть-Бюрь. Предположительно, гибель туристов наступила в результате поражения ударом молнии. Тела погибших были около дерева, на котором были следы разряда молнии, иных повреждений при внешнем осмотре не выявлено.

Назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти туристов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.