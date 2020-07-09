Врач рассказала о пяти буквах отчаяния пациента на ИВЛ

Заведующая отделением Базового инфекционного госпиталя Красноярской краевой больницы рассказала трогательную историю тяжелого пациента с коронавирусом, который хотел отключиться от ИВЛ, но смог пойти на поправку.

«Очень тяжелыи больнои, подключенныи к аппарату ИВЛ просто устал бороться вместе с нами за свою жизнь. Осматривая его в реанимации, я, как всегда, говорила ободряющие слова, хвалила за старания. Он смотрел на меня опустошенным взглядом. Знаком показал, что хочет что-то сказать. Я принесла ему карандаш и планшет с бумагои. "Отказ". Пять букв, которые говорили обо всем. Он сломался, он больше не хочет», — написала врач в аккаунте больницы в Instagram.

Но доктор не стала отключать пациента. «Конечно, я ни за что не отключу вас от аппарата. Вы будете дышать. Вы скоро будете дышать сами. Вы будете жить. Я вам не разрешаю по-другому». Он отрицательно качал головои. Спустя несколько дней у него стала намечаться слабо-положительная динамика. Мне так хочется не обмануть его. Чтобы мое обещание было выполнено — нами, им, а может быть кем-то свыше», — написала врач.