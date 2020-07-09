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Устройство для экстренной связи без мобильной сети создали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: dbecher / Attribution-ShareAlike License

Компания «Спутниковая система "Гонец"» разработало устройство для экстренной связи, позволяющее передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной связи, сообщает пресс-служба компании.

«С помощью кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через спутники "Гонец-М"», — уточнили ТАСС в компании.

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В кейсе установлена антенна, WiFi-модуль, накопитель энергии. Для передачи информации требуется подключить смартфон к WiFi-сети кейса и запустить приложение. СМС может быть отправлено с разной степенью важности при помощи смартфона или другого мобильного устройства. Кейс работает как на передачу, так и на прием информации.

Компания уже заказала разработку нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию. Такие кейсы могут быть использованы в случае экстренной необходимости, когда мобильная связь недоступна.

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

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