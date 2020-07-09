Эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных

Минобороны России и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подготовили заключение о наличии государственной тайны в сведениях, переданных советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым представителю спецслужб Чехии, сообщил адвокат Иван Павлов.

«В деле, как мы смогли понять в ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании Сафронову меры пресечения, есть два заключения специалистов — Министерства обороны России и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС), которые, если доверять позиции следствия, пришли к выводу, что передаваемые нашим подзащитным данные содержали гостайну», — приводит ТАСС слова адвоката.

Ранее Павлов сообщил, что в уголовном деле содержится два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведения. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года.

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Защита Сафронова считает, что ФСБ пытается доказать отсутствие связи между госизменой и его журналистской деятельностью. «Мы видим, что следствие пытается доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, это их главная задача», — высказал мнение Павлов.

Защитник предположил, что в число свидетелей по делу попадет ближайший «журналистский круг» Сафронова. «Следствие на данный момент не сообщило, исключает оно или нет возможность того, что в деле Сафронова появятся другие фигуранты, этот вопрос не обсуждался. Но мы ожидаем допроса окружения нашего подзащитного из числа коллег по журналистике», — сказал защитник.

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов во вторник, 7 июля был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).