Sony Pictures анонсировала выход фильма «Петровы в гриппе»

Фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова выйдет в прокат в 2021 году, сообщила пресс-служба компания Sony Pictures.

«Рады сообщить, что компания Sony Pictures выпустит в прокат новый фильм Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе". <...> В кино в 2021 году», — цитирует ТАСС компанию.

В центре сюжета семья Петровых. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

В фильме снялись актеры Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда, Владислав Семилетков и другие.

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него», по которому снят фильм, был опубликован в 2016 году и стал победителем ряда книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии «Национальный бестселлер», приза критического жюри премии «Нос».

Сценарий фильма написал сам Серебренников. Производство «Петровых в гриппе» принадлежит совместно России, Франции, Германии и Швейцарии.