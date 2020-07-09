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Боксер Алоян проведет бой за титул чемпиона мира в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация бокса России

Призер Олимпийских игр Михаил Алоян проведет 9 декабря бой за титул чемпиона мира в Новосибирске, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Ранее тренер Алояна Эдуард Кравцов заявлял, что наш боксер 30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен.

«Запланировали проведение 1/16 и 1/8 этапа Кубка мира по боксу в апреле 2021 года в Новосибирске, обсудили возможность строительства Центра прогресса Бокса в Новосибирске, а также договорились провести 9 декабря бои Михаила Алояна за титул чемпиона мира», — сказал генсекретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

Заместитель генсекретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу и член исполкома Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Кирилл Щекутьев уточнил, что местом проведения титульного поединка Алояна будет Новосибирск.



 
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