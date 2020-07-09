Боксер Алоян проведет бой за титул чемпиона мира в Новосибирске

Призер Олимпийских игр Михаил Алоян проведет 9 декабря бой за
титул чемпиона мира в Новосибирске, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Ранее тренер Алояна Эдуард Кравцов заявлял, что наш боксер
30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за
временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии
коронавируса и был перенесен.
«Запланировали
проведение 1/16 и 1/8 этапа Кубка мира по боксу в апреле 2021 года в
Новосибирске, обсудили возможность строительства Центра прогресса Бокса в
Новосибирске, а также договорились провести 9 декабря бои Михаила Алояна за
титул чемпиона мира», — сказал генсекретарь Федерации бокса России и член
исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв.
Заместитель генсекретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу и член исполкома Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Кирилл Щекутьев уточнил, что местом проведения титульного поединка Алояна будет Новосибирск.