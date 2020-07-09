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Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ontario Lottery and Gaming Corporation

Ошибка кассирши превратила канадского пенсионера в миллионера. При этом его брат ранее также выиграл в лотерею 3,5 миллиона долларов.

Майкл Батт, 82-летний житель Комбермера, попросил продать ему конкретный тип лотерейного билета, но ему пробили другой. Благодаря этому он выиграл миллион канадских долларов (около 52,5 миллиона рублей).

По словам самого Батта, при оформлении выигрыша он оставил кассирше чаевые.

«Этого бы не произошло, если бы не ее ошибка», — приводит РИА Новости слова пенсионера.

При этом брат Майкла Батта в конце 1980-х также выиграл в лотерею 3,5 миллиона канадских долларов.





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