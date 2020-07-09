Вакцинацию от короновируса в России сделают добровольной

Российские специалисты разработали почти два десятка перспективных вакцин от коронавирусной инфекции насчитывается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Те вакцины, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа», — сказал министр в интервью на канале «Россия-1».

Мурашко также отметил, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции, вакцинация будет добровольной.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — сказал он.

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По словам министра, специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

«Те, которые переболели все-таки тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ был слабее, но сказать, что <...> [у тех], которые перенесли коронавирусную инфекцию, абсолютно никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет», — сказал он.

Около 112 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией на данный момент находятся в российских больницах, сообщил Мурашко. Госпитализированы чуть менее половины пациентов, которые продолжают лечение в данный момент. По данным оперативного штаба, активных случаев в стране сейчас насчитывается 217,6 тысячи.