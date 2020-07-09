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Премьеру российской комедии «Хэппи-энд» перенесли на полмесяца

Источник:
Sibnet.ru
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Комедия «Хэппи-энд» про русского мужчину, потерявшего память в Тайланде, выйдет в широкий прокат 1 августа, а не 16 июля, как предполагалось ранее, сообщила PR-служба фильма.

По сюжету, главный герой приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, но быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. Ока все налаживается, героя мучает вопрос: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

Главные роли в комедии сыграли Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Чарай Муэнпрайун, Евгений Сангаджиев, Роза Хайруллина, Анастасия Сомова, Полина Пушкарук, Алина Астровская, Ампорн Панкраток, Патрида Пьекеу. Режиссер — Евгений Шелякин.


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