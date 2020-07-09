ГИБДД допустила повышение максимальной скорости на дорогах

ГИБДД считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог вплоть до 150 километров в час, сообщил замначальника ведомства Олег Понарьин.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров в час», — сказал Понарьин в интервью «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что скорость в 150 километров в час — предел для четырехполосных дорог первой категории с разделительной полосой.

Пока в России только по по трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час. А учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час, отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.