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ГИБДД допустила повышение максимальной скорости на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

ГИБДД считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог вплоть до 150 километров в час, сообщил замначальника ведомства Олег Понарьин.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров в час», — сказал Понарьин в интервью «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что скорость в 150 километров в час — предел для четырехполосных дорог первой категории с разделительной полосой.

Пока в России только по по трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час. А учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час, отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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