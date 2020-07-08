Минпросвещения отменило школьные линейки 1 сентября

Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В Ведомстве рассчитывают, что очное обучение возобновится 1 сентября.

Торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года все же будут проводиться, но в ином формате. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — приводит ТАСС слова

По словам Кравцова, учебный год в стране начнется с учетом всех требований безопасности по коронавирусу, чтобы не допустить распространение инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

#Образование Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного

Российские школы прекратили очные занятия в связи с эпидемией коронавируса в середине марта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в июне говорила, что ведомство рассчитывает на начало работы школ в очном формате с начала следующего учебного года.

Ведомство выпустило рекомендации по безопасности для администраций школ: для возобновления занятий в школах необходимо начинать первый урок в разное время для разных классов, а также минимизировать общение между учениками в ходе учебного дня.