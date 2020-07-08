С-500 «Прометей» поступит в российские войска в ближайшие годы

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» планируют поставить в российскую армию в ближайшие годы, сообщил начальник зенитно-ракетных войск воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

«На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется поступление С-500 «Прометей», — приводят «Известия» слова Бабакова.

Генерал отметил, что основной задачей комплекса С-500 является уничтожение баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет при необходимости. Он также способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — добавил Бабаков и подчеркнул, что это дает основания говорить об уникальности системы и отсутствии ее аналогов в мире.

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В конце декабря 2019 года замглавы Минобороны России Алексей Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а поставка первого серийного образца комплекса запланирована на 2025 год.

ЗРК С-500 «Прометей» предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. Система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 километров в секунду. В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, радиолокационный комплекс обнаружения целей.