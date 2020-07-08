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Церковь в Кузбассе оштрафовали за массовое богослужение на Пасху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Православный приход храма Архангела Михаила Кемеровской епархии, нарушивший запрет на проведение массовых мероприятий и организовавший богослужение на Пасху, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Кемеровского районного суда.

Проведение религиозных массовых обрядов и церемоний всех конфессий в Кемеровской области было запрещено с 14 апреля для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в храме Архангела Михаила в ночь на 19 апреля состоялась пасхальная служба «с массовым скоплением людей».

Суд вынес решение на основании части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Церковь должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
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DYNAMO7294

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Saw77

опять обещания...а конкретно какие меры по борьбе с бедностью реально реализованы?

physx

Это у них доходы повышаются, только вот толку нет от слова вообще!

Alhazred

Снова тут кто-то бубнит из альтернативной реальности)))