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Командование ВС США усомнилось в сговоре России с талибами

Источник:
РБК
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Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States

Поступившая от разведки информация о связи российской военной разведки с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России), якобы приведшей к гибели американских военных, не нашла подтверждения, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, он счел появившуюся информацию «весьма тревожной», но «не обнаружил там причинно-следственную связь». Достаточной доказательной базы для того, чтобы инициировать рассмотрение дела в судебном порядке, нет, указал генерал.

«Я думаю, спецслужбы продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся», — приводит РБК слова генерала.

Уровень защиты сил коалиции в Афганистане всегда высок, «независимо от того, платят ли русские талибам или нет», заявил Маккензи. Он отметил, что нападения боевиков на американские силы прекратились после того, как США заключили с «Талибаном» мирное соглашение.

#Мир
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The New York Times (NYT) 27 июня сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военных коалиции в Афганистане. По данным газеты, информация была раскрыта в том числе во время допросов афганских боевиков. При этом издание не привело детали российских операций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обладал такой информацией. Сам он называл публикацию NYT заказной, а газету — липовой. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ведомство не может подтвердить информацию о сговоре российских спецслужб с боевиками. Данные об этом ранее отвергли в «Талибане».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью», а российский МИД — «незатейливым вбросом».

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