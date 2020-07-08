Новый российский самолет «Байкал» превратят в моноплан. Его серийное производство может начаться в 2023 году на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет «Байкал» призван заменить Ан-2 «Кукурузник». Существует два проекта: цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет Уральского завода гражданской авиации.

«По нему («Байкалу») работа идет, никто ее не останавливал, это как раз прямая замена Ан-2. Единственное, что это будет не биплан, а моноплан — такое решение было принято конкурсной комиссией научно-технической, в которую вошли все представители эксплуатантов, разработчиков и производителей», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, серийное производство может начаться в 2023 году в Улан-Удэ в 2023 году. «Байкал» оснастят отечественным двигателем ВК-800, который представил проектировщик самолета — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Он разрабатывает его совместно с «ОДК-Климов».

Самолет создают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его серийного производства.