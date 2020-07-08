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Самолет «Байкал» превратят в моноплан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый российский самолет «Байкал» превратят в моноплан. Его серийное производство может начаться в 2023 году на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет «Байкал» призван заменить Ан-2 «Кукурузник». Существует два проекта: цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет Уральского завода гражданской авиации.

«По нему («Байкалу») работа идет, никто ее не останавливал, это как раз прямая замена Ан-2. Единственное, что это будет не биплан, а моноплан — такое решение было принято конкурсной комиссией научно-технической, в которую вошли все представители эксплуатантов, разработчиков и производителей», — цитирует ТАСС министра.

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По его словам, серийное производство может начаться в 2023 году в Улан-Удэ в 2023 году. «Байкал» оснастят отечественным двигателем ВК-800, который представил проектировщик самолета — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Он разрабатывает его совместно с «ОДК-Климов».

Самолет создают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его серийного производства.

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Иркут 69

Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...

DYNAMO7294

Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

physx

Это у них доходы повышаются, только вот толку нет от слова вообще!