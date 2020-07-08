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Новый помощник появился у Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © заповедник «Хакасский»

Двоюродный племянник отшельницы Агафьи Лыковой Антон Лыков стал ее новым помощником по хозяйству, родственник добирался до заимки два дня, сообщила пресс-служба заповедника «Хакасский».

Русская православная старообрядческая церковь с 2015 года отправляет в тайгу помощников для Агафьи. С октября 2019 года рядом с ней жил Алексей Уткин. А теперь к ней попросился ее племянник — Антон Лыков, который приезжал навестить тетку в прошлом году.

Смена помощника прошла при участии инспекторов заповедника «Хакасский». Директор Виктор Непомнящий согласовал Лыкову время пребывания на заимке, вручил пропуск и рассказал о правилах поведения на территории.

Дорога до заимки заняла двое суток. Путешествие затрудняли заторы и обмеление некоторых участков реки, которые приходилось пропиливать вручную.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.

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