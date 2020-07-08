«Норникель» оспорит размер вреда от разлива нефти

Компания «Норильский никель» оспорит размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в Красноярском крае, рассчитанный Росприроднадзором, сообщила компания.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей

По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

«По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов в данном районе», — говорится в сообщении компании.

Компания подтверждает обязательство компенсировать причиненный в результате разлива нефтепродуктов вред окружающей среде в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства. «Норникель» готов не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, другими государственными органами и организациями.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкина в ответ на заявление «Норникеля» уточнил, что ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия.

«Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — цитирует Кобылкина «Интерфакс».

Компания отметила, что уже приступила к рекультивации земельных участков. Одновременно, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов, ведет поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объеме.