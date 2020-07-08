Квят объяснил отказ преклонить колено на Гран-при Австрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, отказавшийся преклонить колено на акции против расизма перед Гран-при Австрии, объяснил решение «русским менталитетом».

Организаторы гонки предложили пилотам поддержать движение Black Lives Matter, надев тематические майки и встав на колено. Шестеро, в том числе Квят, отказались.

«Когда предложили в качестве борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Это, скажем так, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом», — сказал Квят в эфире Первого канала.

Он добавил, что поддерживает борьбу против расизма. и в этом все гонщики едины, именно поэтому они надели футболки с надписью «Конец расизму».

На Гран-при Австрии Квят занял 12 место.