Квят объяснил отказ преклонить колено на Гран-при Австрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, отказавшийся преклонить колено на акции против расизма перед Гран-при Австрии, объяснил решение «русским менталитетом».
Организаторы гонки предложили пилотам поддержать движение Black Lives Matter, надев тематические майки и встав на колено. Шестеро, в том числе Квят, отказались.
«Когда предложили в качестве борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Это, скажем так, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом», — сказал Квят в эфире Первого канала.
Он добавил, что поддерживает борьбу против расизма. и в этом все гонщики едины, именно поэтому они надели футболки с надписью «Конец расизму».
На Гран-при Австрии Квят занял 12 место.
End Racism.— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
One cause. One commitment.
As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ
Иркут 69Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...
DYNAMO7294Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!
Saw77опять обещания...а конкретно какие меры по борьбе с бедностью реально реализованы?
ifhbrjdА все прост.За последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 102 до 104 человек,...
AlhazredСнова тут кто-то бубнит из альтернативной реальности)))