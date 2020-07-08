Женщина в Приангарье получила предназначенные мошенникам деньги

Жертва мошенников, перечисляя им деньги на счет, ошибся одной цифрой и осчастливил незнакомку. Женщина тут же нашла применение «подарочным» деньгам, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Мошенники в Шелехове пострадали из-за невнимательности своей жертвы. Один из аферистов позвонил мужчине и, представившись сотрудником банка, обманом заставил перечислить 13 тысяч рублей на счет. Реквизиты и номер счета мужчине передали в сообщении.

Но мужчина ошибся на одну цифру и в итоге 13 тысяч рублей ушли совершенно другому человеку — жительнице Шелехова. Дама весьма обрадовалась «подарку», так как именно этой суммы ей не хватало для погашения кредита. Женщина сразу же перечислила их в банк.

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Возмущенные аферисты позвонили шелеховчанке, потребовав вернуть «честно» заработанные деньги. На просьбы и претензии она заявила, что не намерена разговаривать с мошенниками и перестала отвечать на их звонки.

Разобрались в запутанной истории сотрудники полиции после подачи заявления пострадавшим. Женщина отдала деньги невнимательному земляку, а в отношении нечистых на руку граждан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Им грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тысяч рублей.