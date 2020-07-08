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Группа «Ночные снайперы» выпустила новый альбом «О2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roman Boldyrev / CC BY-SA 4.0

Группа «Ночные Снайперы» выпустила альбом «О2», куда вошли 13 композиций, к каждому треку было записано интро.

Каждое произведение в этом альбоме — своеобразный маленький фильм. И мы еще раз хотим напомнить вам, что любовь — это не слова, это действие. А свобода, она, конечно, в нас самих…», — говорит в интро к альбому солистка группы Диана Арбенина.

В альбоме 13 композиций: «Заметь», «Авиарежим», «Самый красивый гопник», «Неторопливая любовь», «Секунду назад», «Ночь без», «Переживем», «Марракеш-Марокко», «Рим», «Эксперимент», «Казино», Камень» и «Кислород».

«О2» — 11 студийный альбом группы «Ночные снайперы». Он необычен тем, что к каждому треку Диана Арбенина записало интро, где рассказала о смысле и историях появления песен.

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