Наталью Ярославцеву вернули в кресло министра новосибирской культуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил новым министром культуры региона Наталью Ярославцеву, уволившуюся в 2013 году с этого поста.

«Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры Новосибирской области. Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области», — сообщает правительство региона.

До сентября 2019 года министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. После его ухода обязанности министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков.

Наталья Ярославцева была министром культуры Новосибирской области с 2010 по 2013 год. Она неоднократно была в центре скандала, и общественники требовали от власти ее увольнения. В 2011 году в Сибирском центре современного искусства – филиале Новосибирского государственного краеведческого музея – была проведена выставка, на которой были фотографии, где человек совокуплялся с животными. Кроме того, общественники с своих открытых письмах упрекали чиновницу в нелогичном распределении бюджетных средств.

Наталья Ярославцева родилась 13 мая 1959 года в поселке Чернышевка Приморского края. Окончила гуманитарный факультет Новосибирского госуниверситета. С 1980 года работала учителем, затем заместителем директора, с 1991 года по ноябрь 2008 — директор муниципальной гимназии №10 Новосибирска. 3 декабря 2008 года назначена на должность руководителя департамента культуры Новосибирской области, с 19 апреля 2010 года — министр культуры Новосибирской области.