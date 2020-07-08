Депутаты предложили не наказывать водителей без документов на машину

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением позволить водителям предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде, соответствующий законопроект один из авторов, Ярослав Нилов, опубликовал в Telegram-канале.

Сейчас за отсутствие СТС предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей. Также автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку.

«В то же время возможны ситуации, когда водитель транспортного средства не имеет на руках свидетельства о регистрации транспортного средства из-за его кражи или утери», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты считают, что допустимо предъявлять регистрационные документы в электронном виде. Также водитель может доказать свои права с помощью ПТС (паспорт технического средства) или генеральной доверенности.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, любые поправки в КоАП перед внесением должны получить отзыв правительства.