НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Источник:
Sibnet.ru
212 4
Фото: © кадр из видео

Доказательств, обосновывающих вину в госизмене советника главы Роскосмоса, экс журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, не было представлено, утверждает адвокат Иван Павлов.

«Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. Это отличает это дело от других подобных дел. В нем нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», — сказал адвокат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данным источника в правоохранительных органах, следственную группу по делу Сафронова возглавляет следователь ФСБ Александр Чабан, который расследовал уголовные дела о шпионаже и госизмене в отношении 76-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и экс-члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан.

Еще по теме
Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности в ДТП
Путин поручил изменить законодательство из-за ЧП в Норильске
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Появилась идея перенести День России
•
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
•
Водительские права изменят вид
•
Жизнь в кратерах спасет колонизаторов Луны и Марса от радиации
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Норникель» оспорит размер вреда от разлива нефти
Сибирь 08.07.2020 17:07
Женщина случайно получила деньги для мошенников
Сибирь 08.07.2020 16:49
Наталью Ярославцеву вернули в кресло министра новосибирской культуры
Сибирь 08.07.2020 16:08
Лошадь провалилась в колодец в алтайском селе
Сибирь 08.07.2020 15:59
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
47264
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
6572
Путин призвал в Россию мигрантов
4309
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
4228
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Появилась идея перенести День России
•
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
•
Водительские права изменят вид
•
Жизнь в кратерах спасет колонизаторов Луны и Марса от радиации
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...

DYNAMO7294

Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!

Saw77

опять обещания...а конкретно какие меры по борьбе с бедностью реально реализованы?

ifhbrjd

А все прост.За последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 102 до 104 человек,...

Alhazred

Снова тут кто-то бубнит из альтернативной реальности)))