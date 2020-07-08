Мэр Саяногорска объяснил вождение в нетрезвом виде

Мэр Саяногорска Республики Хакасия Михаил Валов подтвердил, что его остановили сотрудники ГИБДД, освидетельствование медучреждения анализ показал, что он был нетрезв, сообщил градоначальник на странице в Facebook.

Ночью 8 июля в Саяногорске остановили водителя 1973 года рождения. Освидетельствование в больнице показало, что он нетрезв, сообщила Sibnet.ru. На него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). За это грозит лишение прав на два года и штраф.

В соцсетях очевидцы сообщили, что за рулем был мэр Саяногорска Михаил Валов. Он не стал отрицать факт задержания и написал, как все было.

«Сегодня ночью наряд ДПС, действительно, остановил автомобиль, которым я управлял, и предложил мне пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Я согласился на такое освидетельствование только в медицинском учреждении. С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — говорится в сообщении.

По его словам, 17 июля мировой суд рассмотрит протокол, составленный в отношении мэра.

«С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей. Также сообщаю, что с 22 июня по 23 июля я нахожусь в очередном отпуске. Я всегда готов слушать критику в свой адрес по рабочим вопросам, по вопросам, касающимся проблем города и горожан… Я готов к любому развитию событий, и после отпуска обязательно продолжу свою работу на благо Саяногорска», — говорится в сообщении.