Грызунов в Бурятии отловят и проверят на чуму

Специалисты в Бурятии начали отлов мелких грызунов. Мышей и хомяков отправляют сдавать анализы на чуму, которую они могли занести из соседней Монголии, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Вспышка бубонной чумы произошла в Монголии в июне, когда медики лабораторно заболевание подтвердили у двух жителей Ховдинского аймака. Из-за угрозы вероятного попадания зараженных грызунов на территорию России, приграничные районы принимают противочумные меры.

Бурятия граничит с районами Монголии, где сейчас находятся активные очаги чумы. Там периодически регистрируются единичные случаи чумы. Они связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.

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Республиканские ветеринары и сотрудники Роспотребнадзора решили проверить, не пересекали ли опасные зараженные грызуны из Монголии границу с Россией. Для этого специалисты проводят отлов «мелких мышевидных млекопитающих» и проверяют их на наличие чумного микроба. Пока все хомяки и мыши показатели отрицательные результаты тестов.

В июле власти Тувы, из-за опасности заражения жителей республики бубонной чумой, запретили населению есть сурков. «Переносчиком бактерии являются блохи, которые живут на кожных покровах грызунов. Опасными для человека являются крысы, а также мясо сурка и верблюда», — говорится в сообщении.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко успокоил жителей России, пообещав, что не стоит ждать вспышки бубонной чумы в нашей стране. Так как регионы, где исторически известны подобные заболевания, находятся «под жестким контролем» специалистов.