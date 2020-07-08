Жизнь в кратерах спасет колонизаторов Луны и Марса от радиации

Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если будут строить жилые помещения на глубине около метра или использовать кратеры, высказался заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации, наоборот, будет больше», — цитирует Шуршакова РИА Новости.

Он добавил, что можно использовать пещеры или кратеры на Луне. По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз превышает дозу на Земле, на Марсе она в полтора раза меньше, чем на спутнике Земли. Кроме того, и на Луне, и на Марсе есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека.

«С точки зрения радиации в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», — отметил ученый.