Жители Алтая съели мясо медведя и заболели одутловаткой

Одиннадцать человек в Республике Алтай попали в больницу с одутловаткой после того, как поели мясо медведя, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что десять человек заболели в Турочакском районе и один – в Горно-Алтайске. Все они ели мясо медведя.

Заражение людей одутловаткой или трихинеллёзом практически всегда связано с употреблением в пищу мяса не прошедшего санитарно-ветеринарную экспертизу, содержащего капсулированные личинки трихинелл.

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Как разъясняет ведомство, после того, как личинки попадают в организм человека, они достигают зрелости и начинают размножаться. С мясом человек может съесть несколько личинок, а в организме их в итоге окажется десятки тысяч.

Молодые личинки обязательно попадают в кровь, а с ней в поперечно- полосатые мышцы лица, шеи, туловища. Часть личинок задерживается в микро-сосудах сердца, легких, печени, головного мозга, где они погибают, вызывая клеточные воспалительные реакции. Осев в мышцах, личинки увеличиваются в размерах примерно в десять раз, затем вокруг личинок формируются капсулы, в которых те сохраняют жизнеспособность годами.

Отек век и всего лица настолько характерен для трихинеллёза, что в народе юту болезнь называли «одутловаткой». Отек может распространяться на шею, туловище, конечности. Мышечные боли возникают через один-три дня после появления отеков. При тяжелых случаях отмечается сильная головная боль, бессонница, отеки крупных суставов.

Ведомство отмечает, что личинки трихинелл видны только под микроскопом, а потому мясо может показаться «нормальным», его обязательно нужно исследовать. Охотники и их семьи должны помнить, что трихинеллы нельзя уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копченого мяса.

За последние 30 лет все крупные вспышки трихинеллеза были связаны с употреблением именно копченой медвежатины.

Есть только один способ обезвредить мясо – длительно варить, желательно в скороварке. Следовательно, если по какой-то причине мясо диких животных исследовать в ветлаборатории невозможно, его надо варить три-четыре часа, предварительно разрезав на небольшие кусочки.