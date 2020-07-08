Сериал «Текст»: альтернативный Петров на дне колодца

Сериал «Текст. Реальность» появился в сервисе Start, проект представляет собой телевизионную версию экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Оригинальный фильм растянули до пяти серий, добавив множество альтернативных сцен, включая скандальный эпизод с откровенным сексом Кристины Асмус. Насколько удачной оказалась идея расширить фильм до мини-сериала?

3 июля 2020 года

Россия, сервис START

триллер, драма

Клим Шипенко

Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский

5 часов

75 миллионов рублей

18+

Сюжет: двойная жизнь Петрова

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Сюжет мини-сериала повествует об Илье Горюнове (Александров Петров), который семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Выйдя на волю, Илья в какой-то момент решает выйти на связь с посадившим его офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский).

Горюнов хочет разобраться с обидчиком, однако все заканчивается трагически — Илья случайно убивает полицейского. Теперь у молодого человека в руках телефон умершего, доступ к его паролю, ко всем фотографиям и перепискам.



Фото: © кадр из фильма

Илья начинает жить странной двойной жизнью, фактически подменяя офицера в его виртуальном общении, чтобы скрыть его смерть. Ключевым для сюжета «Текста» является постоянный диалог Горюнова с Ниной — девушкой обидчика.

Съемки: Асмус угодила в переплет

Режиссер Клим Шипенко после успешной премьеры оригинальной ленты принял решение превратить полнометражную версию фильма «Текст» в проект сериального формата. Для этого было задумано целиком перемонтировать фильм и добавить альтернативные сцены.

По словам Шипенко, история героев Асмус и Янковского приобретает второе дыхание в сериале. Кристина Асмус после премьеры фильма столкнулась с огромным давлением, так как многим показались слишком откровенными интимные сцены с Иваном Янковским.

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В новой версии откровенных сцен стало еще больше, подчеркнул Шипенко. При этом повествование приобрело документальность — авторы почти избавились от музыки и параллельного монтажа, позволяя зрителям без помех погрузиться в реальность произведения.

Сами съемки проекта проходили в Москве и на Мальдивских островах, сцены в колодце снимались в настоящих локациях. Интересно, что сцена убийства героя Янковского и момент сокрытия тела — чистая импровизация Петрова, в итоге попавшая в финальный монтаж.

Отзывы: мрачно и талантливо

Фильм «Текст» снят по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского, который сам превратил произведение в сценарий. Полнометражная версия вышла в российский прокат 24 октября 2019 года и продемонстрировала отличные сборы — почти 400 миллионов рублей при бюджете в 75 миллионов.

«Текст» восторженно приняли критики, в 2020 году картина получила Гран-при премии «Золотой орел», а затем ленту признали лучшим фильмом 2019 года по версии премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Фото: © кадр из фильма

На ресурсе Kritikanstvo у фильма высокая средняя оценка —72%. На «Кинопоиске» рейтинг кино составляет 6.9 баллов, на агрегаторе IMDb — 6.7 баллов. В целом зрители остались довольны фильмом, поэтому сериал гарантировано вызовет интерес у аудитории.

Критик Антон Долин отметил, что в «Тексте» удачно показано, как современная российская политическая система сумела поделить людей на сильных и бесправных. При этом некоторые указывают, что для психологического триллера кино достаточно простое.

Стоит ли смотреть

Полнометражная версия фильма «Текст» представляла собой классическую драму с элементами триллера на тему «Преступления и наказания». Мини-сериал унаследует привычную документальность и рефлексию героя Петрова, показывая события с точки зрения альтернативного монтажа.

При этом сериал мало отличается от двухчасового фильма по части повествовательного наполнения. За пять серий перед зрителями история Ильи Горюнова с вкраплениями новых сцен, но большая их часть лишь дополняет происходящее на экране.

Однако некоторых поклонников явно порадует решение авторов расширить интимные сцены с участием Кристины Асмус, которые у многих критиков ассоциировались с высококачественным порно.

Фото: © кадр из фильма

В итоге прекрасное тело Асмус фигурирует во время пятиминутного секса и действительно радует, однако куда интересней было бы посмотреть на финальную реакцию мужа Кристины — Гарика Харламова, ведь в результате скандала отношения этой пары находятся на грани краха.

Другие альтернативные сцены больше похожи на удаленные и вырезанные фрагменты, не использованные в оригинальной картине. Они не двигают сюжет, не уточняют финал. Нельзя сказать, что они делают фильм лучше, однако в целом зрелище действительно получается немного документальным.

Сам сериал — попытка заглянуть в глубины человеческой души, вариация на тему вечных вопросов Достоевского. Герой Петрова метафорически застрял на дне колодца, после чего постепенно осознал, что лестницы к новой жизни нет, можно только предать себя. Мрачное и тревожное повествование не потеряло своей силы в альтернативном монтаже. Наша оценка — 7 баллов.

