Трое детей утонули в реке в Рубцовске

Две девочки и мальчик, находящиеся под опекой, утонули, когда купались на реке Алей в Рубцовске Алтайского края, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 7 июля четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки восьми и десяти лет и 16-летний мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а восьмилетней девочки до сих пор не найдено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.