Появилась идея перенести День России

Празднование Дня России следует перенести с 12 июня на 1 июля, заявила общественница Ирина Волынец и направила соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину.

12 июня у многих граждан страны ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением страной независимости, считает член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Волынец. Поэтому дату необходимо изменить, и наиболее подходит 1 июля.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — цитирует RT обращение Волынец.

Идея внесения изменений в основной закон была озвучена Путиным в январе в послании Федеральному собранию. Было предложено 206 поправок. Всенародное голосование должны были провести 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса оно прошло с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).