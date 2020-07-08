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Бурков назвал виновного в загрязнении воздуха в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-центром мэрии города Омска

Минприроды Омской области направило заявление в суд с требованием остановить работу пяти установок «Омского каучука», деятельность которого приводит к отравлению воздуха в регионе, сообщил губернатор Александр Бурков на странице в Instagram.

«Превышение допустимых концентрации вредных веществ остается однои из главных проблем нашего города. У нас уже достаточно развитая система мониторинга и мы можем оперативно определять виды веществ. На основании данных областного Минприроды, органами экологического надзора сегодня ведутся проверки на восьми крупных предприятиях города», — написал Бурков.

По итогам проверки возбуждены административные производства и отправлено исковое заявление в суд о приостановлении работы пяти установок ПАО «Омскии каучук».

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Минприроды Омскои области направило заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по фактам значительного превышения допустимых значении содержания вредных веществ, включая бензапирен в 43 раза, в выбросах асфальтобетонного завода в поселке Горячии ключ. 

Предприятие находится в зоне прямого воздействия на город и продолжало работу несмотря на судебное решение о прекращении деятельности до устранения нарушении.

«Любое производство имеет значения предельно допустимои концентрации вредных веществ. Наша задача – контролировать соблюдение этих норм, чтобы обеспечить условия для комфортнои жизни наших граждан. Поэтому, если у нас будут появляться основания останавливать технологические процессы, мы будем добиваться совместно с Росприроднадзором и Природоохраннои прокуратурои», — написал губернатор.

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