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МВД предложило изменение внешнего вида водительских прав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Надпись на английском и французском языках добавят на водительское удостоверение, чтобы привести документ в соответствии с нормами международного права, такую поправку подготовило МВД, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас на лицевой стороне прав нанесена надпись «Водительское удостоверение». Ее продублируют по-французски и по-английски — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно.

Надписи будут выполняться сиреневым цветом и размещаться в три строки в указанной последовательности.

В последний раз водительское удостоверение в России обновлялось в 2014 году — в нем стали указывать подкатегории транспортных средств и отметку АТ (управление ТС только с автоматической трансмиссией).

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