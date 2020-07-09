Летние кафе открылись в Забайкалье

Летние кафе и веранды в Забайкалье получили разрешение на открытие с четверга. Однако к их сотрудникам предъявляют определенные требования соблюдения эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с четверга открываются летние веранды и терассы кафе. Они были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

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«Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — отметил зампредседателя правительства региона Александр Бардалеев.

Ранее власти региона рекомендовали владельцам кафе и ресторанов начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. Первыми, из сферы общественного питания, начнут работу летние кафе и веранды.

В ведомстве также отметили, что в случае открытия летних веранд и кафе, носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты.