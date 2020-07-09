НАВЕРХ

Летние кафе открылись в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © Sibnet.ru

Летние кафе и веранды в Забайкалье получили разрешение на открытие с четверга. Однако к их сотрудникам предъявляют определенные требования соблюдения эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с четверга открываются летние веранды и терассы кафе. Они были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГорный Алтай близок к туристическому коллапсу

«Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — отметил зампредседателя правительства региона Александр Бардалеев.

Ранее власти региона рекомендовали владельцам кафе и ресторанов начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. Первыми, из сферы общественного питания, начнут работу летние кафе и веранды.

В ведомстве также отметили, что в случае открытия летних веранд и кафе, носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты.

Еще по теме
Власти Забайкалья готовятся к открытию летних кафе и террас
Власти смягчат правила продажи алкоголя
ФАС сообщила о снижении стоимости ряда продуктов питания
Таможни в Туве и Хакасии подчинили Красноярску
смотреть все
Забайкалье #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
•
Эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных
•
Задержанный губернатор Хабаровского края. СПРАВКА
•
Вакцинацию от короновируса в России сделают добровольной
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Буддийские ламы предостерегли от купаний в июле
Сибирь 09.07.2020 10:48
Врач рассказала о пяти буквах отчаяния пациента на ИВЛ
Сибирь 09.07.2020 10:44
Боксер Алоян проведет бой за титул чемпиона мира в Новосибирске
Сибирь 09.07.2020 10:07
Власти потратят 43 млн рублей для удвоения тестирования в Новосибирске
Сибирь 09.07.2020 09:58
Самое популярное
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
13644
Путин призвал в Россию мигрантов
4530
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
4504
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4271
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
•
Эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных
•
Задержанный губернатор Хабаровского края. СПРАВКА
•
Вакцинацию от короновируса в России сделают добровольной
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Иркут 69

Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

DYNAMO7294

Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...