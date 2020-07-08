Мужчина в Бурятии добился пересмотра дела об избиении в полиции

Житель Бурятии заявил о том, что его избили в отделе полиции, но на его жалобу никто не реагировал. Добиться пересмотра дела удалось только после прокурорской проверки, сообщил представитель аппарата уполномоченного по правам человека в республике.

К омбудсмену обратился находящийся под стражей подследственный. Он сообщил, что его избили сотрудники полиции. Но на жалобы, которые он писал, никто не отреагировал. Уполномоченный обратилась в прокуратуру.

Выяснилось, что доследственная проверка проведена поверхностно, а доводы заявителя не проверены в полном объеме. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения приняты незаконно и преждевременно. Прокуратура района отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направила для дополнительной проверки.

В июле СУ СК России по Бурятии также сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трех полицейских. На них пожаловался подросток, утверждающий, что стражи порядка в ходе дознания применили к нему насилие.