Древние поселения нашли на дне Индийского океана

Археологи впервые обнаружили на дне Индийского океана у северо-западных берегов Австралии археологи следы сразу двух первых поселений австралийских аборигенов, затопленных после завершения ледникового периода, сообщила пресс-служба университета Флиндерса (Австралия).

«Австралия — большой континент, но мало кто сегодня знает, что треть ее территории сейчас находится на дне океана. Это означает, что значительная часть памятников культуры древних аборигенов скрыта под водой. Мы получили первые свидетельства того, что хотя бы часть этих артефактов пережила погружение под воду», — приводит ТАСС слова доцент Университета Флиндерса Джонатана Бенджамина.

Ученые считают, что первые люди проникли на территорию Австралии примерно 50 тысяч лет назад, двигаясь вдоль южных берегов Евразии. В то время уровень моря был на несколько десятков метров ниже, чем сегодня, благодаря чему древние люди расселились по всей территории современных Зондских островов, Новой Гвинеи и Австралии, путешествуя по суше или мелководьям.

Когда эпоха оледенения закончилась, эти сухопутные «мосты» между островами и континентами оказались под водой. Поэтому ученые уже долгое время пытаются найти следы первых миграций древних людей на дне Торресова пролива и у берегов островов, которые расположены между Новой Гвинеей и Австралией. Но до недавнего времени ученые не могли найти их.

Арехеологи исследовали два разных участка дна Индийского океана у берегов архипелага Дампье. Их выбрали после детального анализа снимков поверхности дна, полученных при помощи подводных камер и лазерных радаров. Усилия оправдали себя — Бенджамин и его команда нашли три сотни орудий труда и других артефактов в отложениях почвы и песка на дне Индийского океана.

Ученые вычислили минимальный возраст этих артефактов. Для одной из стоянок он составил около семи тысяч лет, но второе поселение древних людей намного древнее — его возраст превышает 8,5 тысяч лет. Эти стоянки вовсе не самые древние следы жизни человека на территории Австралии.

Археологи надеются, что последующие раскопки помогут им найти более древние следы Homo sapiens в Австралии и уточнить историю расселения людей по этому континенту.