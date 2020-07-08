Отец и сын ценой жизни спасли тонувшую девочку в Новосибирске

Девочка начала тонуть в реке Оби в Новосибирске, ее отец, брат и еще один родственник спасли ее ценой своей жизни, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МЧС РФ по региону Павел Винаков.

ЧП произошло во вторник возле дома на улице Обской, 50, недалеко от набережной Новосибирска.

«Семья из семи человек отдыхала на берегу Оби, где установлены знаки "Купаться запрещено". 12-летняя девочка пошла купаться, начала тонуть. Бросились ее спасать три родственника: отец, брат и еще один из родственников. Девочку смогли вытолкнуть на берег. Течением их начало уносить, они пропали из виду. Водолазы нашли утонувшими всех трех человек», — сказал Винаков.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области начали проверку по факту утопления трех людей в реке Обь.