НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти отвергли сообщения о резком падении доходов россиян

Источник:
РИА Новости
161 4
Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян, ранее опубликованных компанией «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива».

В июне эти две организации провели исследование, согласно которому 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта (то есть до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции) эта цифра составляла 38,1%.

«Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов», — заявили РИА Новости в пресс-службе МЭР.

Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось — данные регулятора о покупках по картам показали возврат к обычному уровню потребления, добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин призвал в Россию мигрантов

Там также напомнили, что в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан.

«Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости. Кроме того, выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были предоставлены на месяц раньше – с 1 июня», — отмечено в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
История с горой трупов в Томской области оказалась фейком
Малышева отвергла возможность второй волны коронавируса
Японский эксперт оценил устойчивость экономики России в пандемию
смотреть все
Экономика #Деньги #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы
•
Власти отвергли сообщения о резком падении доходов россиян
•
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры за отмененные рейсы
•
Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина в Бурятии добился пересмотра дела об избиении в полиции
Сибирь 08.07.2020 10:46
Прокуратура проверит дискотеку на озере Ая в разгар пандемии
Сибирь 08.07.2020 10:37
Отец и сын ценой жизни спасли тонувшую девочку в Новосибирске
Сибирь 08.07.2020 10:03
История с горой трупов в Томской области оказалась фейком
Сибирь 08.07.2020 08:21
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
45640
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
4648
Путин призвал в Россию мигрантов
4203
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4142
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы
•
Власти отвергли сообщения о резком падении доходов россиян
•
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры за отмененные рейсы
•
Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ну тогда нас через год ожидает повсеместно тувинские 95% Я думаю уже до самых медленных тугодумов дошло,...

DYNAMO7294

Все глубже страна погружается в коричневую субстанцию, под названием путинизм!

Saw77

опять обещания...а конкретно какие меры по борьбе с бедностью реально реализованы?

ifhbrjd

А все прост.За последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 102 до 104 человек,...

Удавиков

а троюродный чем занимается...