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Трамп официально заявил о выходе США из ВОЗ

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что США официально вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из состава ВОЗ в разгар пандемии. Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, — это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве», — приводит ТАСС заявление американского сенатора-демократа Роберта Менендеса.

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Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США.

При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.



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