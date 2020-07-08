Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы

Федеральная служба безопасности России подозревает советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку, сообщил адвокат Евгений Смирнов.

«Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году», — приводит ТАСС слова Смирнова, сказанные по итогам судебного заседания, на котором советника Рогозина арестовали на два месяца.

По словам другого адвоката Сафронова Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении советника главы Роскосмоса не касается его журналистской деятельности. Павлов также уточнил, что корпорация «Роскосмос» упоминается в деле только как текущее место работы Сафронова.

Но Смирнов сообщил, что дело связано с журналисткой работой Сафронова. «Из позиции Сафронова следует, что касается именно ее», — отметил адвокат.

Защита Сафронова сообщила, что дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля. «В нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», — сказал Павлов, отметив, что за Сафроновым долго следили и собирали информацию.

Павлов также сообщил, что США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку обвиняемого с чешскими спецслужбами, однако сторону защиты с ней не ознакомили.