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Малышева отвергла возможность второй волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Эпидемиологи пришли к выводу, что коронавирус заражает всего одного-двух человек, и слабее, чем предполагалось, об этом заявила телеведущая Елена Малышева в своем Instagram.

Малышева прокомментировала ситуацию с коронавирусом во всем мире, отметив, что вирус уже пошел на спад. Количество тестов на выявление заболеваемости растет, а смертность остается на том же уровне или снижается, считает Малышева.

«Конечно, в России вспышка закончилась, мы вышли из нее и можем спать спокойно, это 100%», — сказала Малышева.

Телеведущая и врач убеждена, что второй волны коронавируса не будет, причиной этому послужит то, что врачи уже успели изучить COVID-19 и нашли способы успешного лечения.


Тема: Распространение коронавируса
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