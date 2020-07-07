Чиновники будут платить до 150 тысяч рублей за хамство

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников, оскорбивших граждан, их сумма может варьироваться от 50 до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, за хамство чиновников будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.

По словам автора законопроекта, депутата Александра Хинштейна, чиновники будут привлекаться к ответственности вне зависимости от того, находились ли они на рабочем месте или нет.

«Если бы в законопроекте было написано: "при исполнении" — тогда только в кабинете, а "в связи с осуществлением", — это значит 24/7, на огороде, в очереди, в социальных сетях», — сказал депутат.

Также предлагается скорректировать понятие оскорбления. К ответственности за оскорбления сейчас могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику, но «есть масса примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным».