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Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Вероятность распространения бубонной чумы в России стремится к нулю, так как в стране работают специальные отряды, а международные границы закрыты, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю», — цитирует Онищенко «Вечерняя Москва».

Онищенко отметил, что в России противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии проводят интенсивную работу: мониторинг обстановки, наблюдение за очагами, дезинфекционные мероприятия и санации.

По словам депутата, каждой весной в этих регионах выставляются специальные отряды, которые проводят необходимые работы по предотвращению распространения эпидемиологических инфекций

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По его словам, очаги болезни в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для россиян из-за их отдаленности, а также из-за закрытия международных границ.

Заражение, как пояснил Онищенко, происходит в результате укуса блохи, живущей на инфицированном животном, а не при употреблении его мяса. Также можно заразиться при разделке мяса больного животного, если порезаться, но такие случаи редки и маловероятны, заключил он.

Бубонную чуму выявили у двух жителей Западной Монголии. Еще одного человека с подозрением на это заболевание доставили в больницу сегодня. Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят.

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