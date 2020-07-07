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Обнаженная Мадонна вызвала зависть у поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: chrisweger / CC BY-SA 2.0

Певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографию топлес, ее подписчики позавидовали красивому телу 61-летней знаменитости.

Мадонна сделала селфи в ванной комнате. Она сфотографировала свое отражение в зеркале. 

На фото певица прикрывает обнаженную грудь руками, опираясь на костыль. Также на знаменитости блестящая шляпа и черные шорты. «У каждого есть свой костыль», — подписала Мадонна снимок.

Поклонникам понравился снимок: за девять часов он собрал полмиллиона лайков. Поклонники оценили оригинальность певицы и шутку про костыль, отметив, что в 61 год у нее отличная фигура. Многие поклонники написали, что хотели бы иметь такое тело в зрелом возрасте. 

Фото: © madonna instagram.com/madonna

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