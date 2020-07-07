Обнаженная Мадонна вызвала зависть у поклонников

Певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографию топлес, ее подписчики позавидовали красивому телу 61-летней знаменитости.

Мадонна сделала селфи в ванной комнате. Она сфотографировала свое отражение в зеркале.

На фото певица прикрывает обнаженную грудь руками, опираясь на костыль. Также на знаменитости блестящая шляпа и черные шорты. «У каждого есть свой костыль», — подписала Мадонна снимок.

Поклонникам понравился снимок: за девять часов он собрал полмиллиона лайков. Поклонники оценили оригинальность певицы и шутку про костыль, отметив, что в 61 год у нее отличная фигура. Многие поклонники написали, что хотели бы иметь такое тело в зрелом возрасте.