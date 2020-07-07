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Треть браков в Новосибирске заключили повторно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы заключили в 2019 году 19,4 тысячи браков, из них треть — повторно, сообщает Новосибирскстат.

В 2019 году число браков составило 19,4 тысяч. Треть всех зарегистрированных браков – повторные. До 18 лет браки заключили 123 девушки и 20 юношей.

Наиболее представительный брачный возраст у мужчин – 25-34 года, у женщин – 20-29 лет. Число разводов составило 13,3 тысяч человек.

Возраст наибольшей интенсивности разводов у мужчин – 30-39 лет (22,6%), у женщин – 25-34 года (35,4%). В 42% браков, распавшихся в 2019 года, не было общих детей, в 40% – был один ребенок, в 18% – двое и более детей. В результате развода 10,5 тысяч детей остались без одного из родителей.

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