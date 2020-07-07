Власти США хотят запретить TikTok

Власти США хотят запретить работу китайского приложения TikTok на территории страны, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Телеведущая телеканала FOX News спросила Помпео, могут ли американские власти вслед за Индией запретить работу китайских платформ, в том числе TikTok, из-за предположений, что руководство этой соцсети может передавать данные пользователей властям КНР.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос. <...> Что касается китайских приложений на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — цитирует газета «Известия»Помпео.

По информации телеканала, в TikTok зарегистрированы более 30 миллионов пользователей из США.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца TikTok — китайской компании ByteDance Technology.

В начале 2020 года Госдеп запретил использовать соцсеть TikTok на служебных устройствах. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское. Компания не раскрывает точное количество россиян, пользующихся приложением.