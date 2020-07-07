Lada превратили в автомобиль-амфибию. ВИДЕО

Автоблогеры переделали Lada XRay в автомобиль-амфибию и попробовали на ней проплыть — видео эксперимента опубликовано в социальных сетях.

Инженеры, ведущие YouTube-канал «Цирк на колесах», оставили только самое важное — кузов, двигатель и элементы управления, чтобы значительно снизить вес автомобиля. При этом машина по-прежнему способна ездить по обычным дорогам.

Чтобы автомобиль держался на воде, все отверстия залили монтажной пеной, а для плавучести установили пенопластовые листы. На воде XRay в движение приводит лодочный подвесной мотор.

XRay вывели на реку Дон, где автомобиль доказал, что способен держаться на воде, но скорость передвижения на воде отечественной амфибии оказалась довольно низкой.