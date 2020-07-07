НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada превратили в автомобиль-амфибию. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
193 2

Автоблогеры переделали Lada XRay в автомобиль-амфибию и попробовали на ней проплыть — видео эксперимента опубликовано в социальных сетях.

Инженеры, ведущие YouTube-канал «Цирк на колесах», оставили только самое важное — кузов, двигатель и элементы управления, чтобы значительно снизить вес автомобиля. При этом машина по-прежнему способна ездить по обычным дорогам.

Чтобы автомобиль держался на воде, все отверстия залили монтажной пеной, а для плавучести установили пенопластовые листы. На воде XRay в движение приводит лодочный подвесной мотор.

XRay вывели на реку Дон, где автомобиль доказал, что способен держаться на воде, но скорость передвижения на воде отечественной амфибии оказалась довольно низкой.

Еще по теме
Механик превратил Lada в паука. ВИДЕО
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Блогеры «защитили» авто зеленкой
Автоблогеры попробовали завести машину на выдохшемся бензине
смотреть все
Авто #Тюнинг и самоделки
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Немец удивился исторической памяти сибиряков
Сибирь 07.07.2020 17:37
Треть браков в Новосибирске заключили повторно
Сибирь 07.07.2020 17:31
Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей
Сибирь 07.07.2020 17:05
Полицейских в Бурятии заподозрили в насилии над подростком
Сибирь 07.07.2020 16:29
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
42692
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3930
Путин призвал в Россию мигрантов
3921
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3856
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Nik3316

главное им побольше белых флагов нашить для войны...

ERMOL33

Давай роман не посрами честь великого родственника! ведите нас вместе в светлое будущее роиссии! Ох,...

Иркут 69

В нормальной демократической стране за такие катастрофические показатели и развал, население региона...

Иркут 69

Тува - наихудший по показателям социального благополучия российский регион, но при этом регулярно выдаёт...