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Samsung представит смартфон с огромным аккумулятором

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Инсайдеры разузнали о новом смартфоне Galaxy M41, получившем самый большой аккумулятор в истории Samsung — 6800 мАч.

Samsung уже получила сертификацию на аккумулятор для нового смартфона — емкость 6800 мАч. Сообщается, что он будет стоять в бюджетном смартфоне Galaxy M41, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на инсайдеров.

Смартфон Samsung с самым большим аккумулятором получит еще и огромный дисплей — около 6,7 дюйма. По слухам, это будет даже AMOLED-матрица, что редко встречается среди бюджетных смартфонов.

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Даже с большим дисплеем Galaxy M41 сможет проработать два-три дня без подзарядки. Аккумулятор такой емкости обычно ставят в планшеты. Даже в складном смартфоне-планшете Galaxy Fold стоит аккумулятор почти в два раза меньше — 4380 мАч.

Его предшественник — Galaxy M40 — стал первым бюджетным смартфоном компании, в котором убрали разъем 3,5 мм для наушников. На старте он стоил около 20 тысяч рублей, но в России так и не появился.

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